١٩ أبريل.. الحكم في دعوى عزل المستشار القانوني لـ"مرسي"

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، دعوى عزل المستشار القانوني للمعزول محمد مرسي من مجلس الدولة وإحالته للصلاحية، للحكم بجلسة ١٩ أبريل المقبل.





ذكر الطاعن أنه فوجئ باستمرار المستشار القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي، في عمله بإحدى الهيئات القضائية، برغم من أنه شغل منصب المستشار القانوني لمرسي وقت توليه الحكم عام ٢٠١٣، وهو المعروف عنه بميوله لجماعة الإخوان.



