Advertisements
Advertisements
Advertisements

١٩ أبريل.. الحكم في دعوى عزل المستشار القانوني لـ"مرسي"

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:27 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
Advertisements
حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، دعوى عزل المستشار القانوني للمعزول محمد مرسي من مجلس الدولة وإحالته للصلاحية، للحكم بجلسة ١٩ أبريل المقبل.

ذكر الطاعن أنه فوجئ باستمرار المستشار القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي، في عمله بإحدى الهيئات القضائية، برغم من أنه شغل منصب المستشار القانوني لمرسي وقت توليه الحكم عام ٢٠١٣، وهو المعروف عنه بميوله لجماعة الإخوان.

ولفتت الدعوى إلى أنه انشغل بالعمل السياسي عن عمله الأساسي، وطالبت بعزله من وظيفته بمجلس الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد مرسي بوابة الفجر المستشار القانوني لمحمد مرسي القضاء الإداري الفجر

أخبار تهمك

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ نصف ساعة

تصريحات ساخنة.. عبد الله السعيد يحرج نجوم الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على بديل ياسر إبراهيم أمام الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ ساعتين

عاجل.. علاء مبارك يكشف تفاصيل تدهور الحالة الصحية لوالده

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تعليق مثير من زيدان بعد الخسارة المفاجأة في الدوري الإسباني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

منذ حوالي 13 ساعة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 3 ساعات

رغم تصريحات مرتضى.. خطوة جديدة تؤكد مشاركة الزمالك في القمة

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي يرد عبر "الفجر الرياضي" على أنباء تأجيل القمة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مدة غياب هازارد تصدم ريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

20 يناير.. الحكم في دعوى عزل "الدكروري" من البنك المركزي

23 مارس.. نظر طعون رئيس الزمالك على حل "الأوليمبية"

30 يوليو.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن نجلي مرسي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:35 م

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

02:08 م

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

10:50 ص

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

11:13 ص

عاجل.. مدة غياب هازارد تصدم ريال مدريد

01:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status