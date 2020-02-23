افتتاح الملتقى الهندسي الأول بجامعة المنصورة





وجاء ذلك تحت رعاية رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وحضر الملتقى الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد جمال مهدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وأشاد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، بدور كلية الهندسة في الارتقاء بالجامعة وبروح التعاون وإعلاء المصلحة العامة التي تسود العمل بالكلية.



وأثنى على فكرة الملتقى؛ لإسهامه في تبادل الخبرات بين طلاب كليات الهندسة بعدد من الجامعات المصرية وعلى مشاركة المجتمع المدني ممثلا في شركتي المياه والكهرباء والغرفة التجارية ونقابة المهندسين بالدقهلية في هذا الملتقى.



شهد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، الملتقى الهندسي الأول ٢٠٢٠ الذي يقام يومي 23 و24 فبراير الجاري، بمدرج الدكتور مجدي أبوريان، بكلية الهندسة جامعة المنصورة.