Advertisements
Advertisements
Advertisements

افتتاح الملتقى الهندسي الأول بجامعة المنصورة

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:25 م
Advertisements
اللقاء
اللقاء
Advertisements
شهد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، الملتقى الهندسي الأول ٢٠٢٠ الذي يقام يومي 23 و24 فبراير الجاري، بمدرج الدكتور مجدي أبوريان، بكلية الهندسة جامعة المنصورة.

وجاء ذلك تحت رعاية رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحضر الملتقى الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد جمال مهدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، بدور كلية الهندسة في الارتقاء بالجامعة وبروح التعاون وإعلاء المصلحة العامة التي تسود العمل بالكلية.

وأثنى على فكرة الملتقى؛ لإسهامه في تبادل الخبرات بين طلاب كليات الهندسة بعدد من الجامعات المصرية وعلى مشاركة المجتمع المدني ممثلا في شركتي المياه والكهرباء والغرفة التجارية ونقابة المهندسين بالدقهلية في هذا الملتقى.
افتتاح الملتقى الهندسي الأول بجامعة المنصورة
افتتاح الملتقى الهندسي الأول بجامعة المنصورة
افتتاح الملتقى الهندسي الأول بجامعة المنصورة
افتتاح الملتقى الهندسي الأول بجامعة المنصورة
افتتاح الملتقى الهندسي الأول بجامعة المنصورة
افتتاح الملتقى الهندسي الأول بجامعة المنصورة
افتتاح الملتقى الهندسي الأول بجامعة المنصورة
افتتاح الملتقى الهندسي الأول بجامعة المنصورة
افتتاح الملتقى الهندسي الأول بجامعة المنصورة
افتتاح الملتقى الهندسي الأول بجامعة المنصورة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جامعة المنصورة الملتقى الهندسي

أخبار تهمك

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يرد عبر "الفجر الرياضي" على أنباء تأجيل القمة

منذ ساعة و 19 دقيقة

اتحاد الكرة: ولو.. القمة في موعدها ولا نية لتأجيلها

منذ 36 دقيقة

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ أقل من ساعة

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

منذ حوالي 14 ساعة

انتهاء موسم هازارد في ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

عاجل.. مدة غياب هازارد تصدم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 19 ساعة

تصريحات ساخنة.. عبد الله السعيد يحرج نجوم الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على بديل ياسر إبراهيم أمام الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

رغم تصريحات مرتضى.. خطوة جديدة تؤكد مشاركة الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

تعليق مثير من زيدان بعد الخسارة المفاجأة في الدوري الإسباني

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:35 م

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

02:08 م

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

10:50 ص

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

11:13 ص

انتهاء موسم هازارد في ريال مدريد

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status