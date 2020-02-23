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وزير العدل يداعب نواب البرلمان: "وحشتوني"

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:25 م
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عمر مروان
عمر مروان
عبداللطيف هيبة
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استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الأحد، بترحيب شديد من اللجنة التشريعية في أول حضور له بالبرلمان، بعد تعيينه وزيرا للعدل في التعديل الوزاري الأخير.

وقال "مروان": "أنا اتلككت عشان أجي واتقابل مع حضراتكم.. بصدق وحشتوني".

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

ويهدف مشروع القانون إلى تسيير إجراءات نقل الملكية ومعالجة مشكلة عدم تسجيل الملكية بسبب عزوف كثير من المواطنين عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات ووقوع حلقات البيع العرفي بين المواطنين.

وكان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قال: إن المستشار عمر مروان، وزير العدل، يولي اهتماما بالشهر العقاري وتطويره وتحديثه، استجابة لمطلب الشعب وتلبية لاحتياجات المواطنين.


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الكلمات المفتاحية

وزير العدل مجلس النواب عمر مروان العدل البرلمان

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