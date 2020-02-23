سيامة 9 كهنة جدد بإيبارشية شبرا الخيمة





وخلال صلوات القداس، قام نيافته برسامة 9 أباء كهنة جدد للخدمة بكنائس الإيبارشية، فقام برسمة الشماس صبحي بدري، كنيسة القديسة دميانة، والأنبا توماس، باسم القس باخوميوس، والشماس مكرم محروس، بكنيسة المالك ميخائيل بهتيم، باسم القس مايكل، والشماس إبراهيم عياد، بكنيسة القديسة دميانة والأنبا توماس، باسم القس شينوتي.





كما سيم الشماس روماني الكسان، على كنيسة العذراء، والأنبا رويس بشبرا البلد، باسم القس سليمان، والشماس بيشوي داود، بكنيسة العذراء والقديس يوحنا السنهوتي مدينة الفتح، باسم القس أبادير، والشماس صبري راشد بكنيسة مارمينا وأبو سيفين منطي، باسم القس جاورجي، والشماس جمال داود، بكنيسة الملاك ميخائيل بهتيم باسم، القس ميرون.





أيضًا تمت سيامة، الشماس جورج جميل، بكنيسة مارجرجس والشهداء القطاوي، باسم القس ماركوس، والشماس مايكل عطيطو، بكنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس، باسم القس بفنوتيوس.





ويتوجه الأباء الكهنة الجدد، إلى دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، لقضاء فترة الأربعين يوما.

ترأس صباح اليوم الأحد، نيافة الحبر الجليل، الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، قداس أحد الرفاع بكنيسة مارجرجس المطرانية.