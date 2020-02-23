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اعمليها على روحك.. اعترافات جديدة لبطلة فيديو "مسنة الطالبية"

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:14 م
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المسنة
المسنة
إيريني صفوت
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تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع الخادمة التي التقطت مقطع فيديو لسيدة مسنة داخل منزلها بمنطقة الطالبية، ظهرت فيه وهي تبكي، لرفض الخادمة دخولها الحمام.

واعترفت الخادمة في تحقيقات النيابة، أنها كانت تعمل لديهم منذ شهر، وقامت بتصوير الفيديو في أثناء وجود السيدة بمفردها في المنزل، انتقامًا من أبنائها، نتيجة لخلافات سابقة بينهم، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وكان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد طارق حمزة، رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغ للرائد أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من "ح. ح" 75 سنة، مستشار لوزير الكهرباء الأسبق، يقول فيه: إنه فوجئ بانتشار مقطع فيديو لزوجته المدعوة "عايدة"، 76 سنة، مصابة بجلطة في المخ، تبكي وتتوسل دخول الحمام من سيدة ترفض الاستجابة لطلبها.

واتهم مستشار الوزير، خادمته، 35 سنة، كانت تعمل طرفهم، بأنها وراء ارتكاب الواقعة، لتركها العمل منذ فترة.

"اعمليها على روحك".. جملة أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول مقطع فيديو لسيدة مسنة، تبكي بينما ترفض الفتاة التي تصورها إدخالها الحمام، ليلقى العديد من ردود الفعل الجماهيرية والرسمية.

الفيديو ظهرت فيه المسنة تبكي بشدة، فيما ظهر صوت الفتاة تقول: "أنا مش هدخل حد، هي لسة طالعة من الحمام، هتطلعي قلتي آه هطلع"، مضيفةً: "مورناش إحنا إلا الحمام اعمليها على نفسك، وعمي حسين بيقولك اعمليها على نفسك، بس يا عايدة، يلا كملي السندوتش يلا".
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الكلمات المفتاحية

خادمة حوادث السيدة المسنة اعمليها على روحك اعترافات

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