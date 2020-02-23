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محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:08 م
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محمد فضل
محمد فضل
رامي بشاي
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هدد محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إمام عاشور لاعب فريق الزمالك بالشطب بعد الأحداث الأخيرة بمباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك.

وتوجه فضل عقب انتهاء المباراة إلى إمام عاشور وهدده بالشطب حيث قال له في الملعب: "هشطبك من سجلات الاتحاد ومش هتلعب كرة تاني".

وشهدت مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك أحداث مؤسفة بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء اللقاء، حيث قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم فرض مجموعة من العقوبات على الفريقين وجاءت كالتالي :

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