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حماية المستهلك: نتعامل بحسم مع العروض الوهمية التي تخدع المواطنين

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:05 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن سيارات الضبطية القضائية فكرة جديدة وفريدة من نوعها في مصر غير موجودة في أي دولة، وتوجد في الأسواق والمنافذ التجارية لضبط أي ممارسات سلبية، ونسعى لنشرها على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف "عبد المعطي"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأحد، أن منفذ الشكاوى الإلكتروني ضمن الآليات المستحدثة لجهاز حماية المستهلك، وتوجد أمام المولات ومحطة سكك حديد مصر وفي الجامعات، وتتيح لأي مواطن في أي وقت تقديم الشكوى الخاصة به برقم هاتفه والرقم القومي، وسوف تصل له رسالة عبر هاتفة برقم الشكوى والتواصل معه فورًا من أحد العاملين بالجهاز، وهذه المنافذ مبرمجة باللغات الأجنبية لإتاحة الفرصة للسياح والأجانب بتقديم أي شكوى خاصة بالمنظومة الاستهلاكية بلغته.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الاشتراك في الاوكازيون الشتوي لابد أن يكون بترخيص من الجهة المختصة، ومن يشترك عليه الالتزام بالضوابط القانونية بالإعلان عن السعر قبل وبعد الأوكازيون، والجهاز بالتنسيق مع الاجهزة المعنية يراقب الالتزام بهذه العروض، وأي خلل أو تجاوز أو استغلال للمواطنين يعتبر بمثابة إعلان خادع، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية، واحالتها للنيابة العامة.
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محافظات سلع حماية المستهلك أخبار مصر

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