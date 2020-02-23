اتحاد الكرة: ولو.. القمة في موعدها ولا نية لتأجيلها





وترددت أنباء قوية منذ ساعات، عن وصول خطاب أمني للجبلاية يفيد تأجيل القمة، منعًا للمشاحنات والاشتباكات بين الجماهير على خلفية مباراة السوبر بين الفريقين مؤخرًا.



ومن المقرر أن يصل طاقم التحكيم الليتواني، اليوم على أن يتم استقباله من قبل وفد خاص من أعضاء الجبلاية، لإنهاء إجراءات خروجه من المطار والتوجه إلى فندق الإقامة مباشرةً.



وكشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، عن تعين طاقم تحكيم ليتواني، لإدارة مباراة الأهلي ضد الزمالك، بالدوري الممتاز.



وأعلنت الجبلاية عن تعيين اللتواني جيديميناس ماسيكا "حكم ساحة"، على أن يعاونه كل من فيتوتاس سميكوس "مساعد أول"، كاسلوسكاس "مساعد ثان"، "دوناتاس رامساس "حكم رابع".



ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على الأهلي، مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.





تمسك اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بإقامة مباراة الأهلي والزمالك غدًا في موعدها الرسمي رافضين فكرة التأجيل خاصة أن الجهات الأمينة لم ترسل أي خطابات في هذا الإطار.