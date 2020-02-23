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المستشار الإعلامي للبرلمان الليبي: الأولوية لمصر في إعمار بلادنا

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:03 م
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المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي
المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي
كريم وزيري
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قال فتحي عبد الكريم المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي: إن إعمار بلاده يحتاج إلى ميزانية كبيرة ودراسة اقتصادية، بعد تحرير الدولة بالكامل من العناصر الإرهابية، فلا يمكن أن يتم تعمير في ظل وجود عناصر مسلحة وميلشيات قادرة على صنع الخراب والدمار، فما سيتم بناءه سيكون مهددًا بالإستهداف من قبل تلك الميليشيات، فالأولية الأن تطهير ليبيا من الإرهاب.

وأشار إلى أن هناك بعض الصيانات التي يتم إجراءها في المدن التي حررها الجيش الوطني الليبي.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن ليبيا دولة غنية وهناك استعداد للتعمير وإعادة الإعمار بعد إنتهاء الحرب، والدولة ومسئوليها الوطنيين يسعون لتنفيذ تلك الخطة.

وأكد على أن للدول الداعمة لليبيا نصيب كبير في إعمارها، وعلى رأسهم جمهورية مصر العربية، وستستطيع ليبيا إعادة الإعمار في سنوات قليلة بفضل مواردها الضخمة.

وتابع: أن هناك بعض الدول لا تدرك الملف الليبي وغير ملمة بالتطورات التي تدور علي الساحة الليبية، وتلك الدول لا تيقن أن الجيش الوطني الليبي يحارب جماعات مسلحة ومرتزقة قادمة من دول مختلفة، وأن مجلس النواب هو الممثل الحقيقي والشرعي للشعب الليبي، إلا أن الأمور بعد مؤتمر برلين صارت أكثر وضوحًا لبعض تلك الدول، بعدما أيقنوا أن تلك الجماعات الموجودة في طرابلس مجرد ميلشيات ومرتزقة.
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