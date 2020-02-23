المستشار الإعلامي للبرلمان الليبي: الأولوية لمصر في إعمار بلادنا

قال فتحي عبد الكريم المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي: إن إعمار بلاده يحتاج إلى ميزانية كبيرة ودراسة اقتصادية، بعد تحرير الدولة بالكامل من العناصر الإرهابية، فلا يمكن أن يتم تعمير في ظل وجود عناصر مسلحة وميلشيات قادرة على صنع الخراب والدمار، فما سيتم بناءه سيكون مهددًا بالإستهداف من قبل تلك الميليشيات، فالأولية الأن تطهير ليبيا من الإرهاب.





وأشار إلى أن هناك بعض الصيانات التي يتم إجراءها في المدن التي حررها الجيش الوطني الليبي.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن ليبيا دولة غنية وهناك استعداد للتعمير وإعادة الإعمار بعد إنتهاء الحرب، والدولة ومسئوليها الوطنيين يسعون لتنفيذ تلك الخطة.





وأكد على أن للدول الداعمة لليبيا نصيب كبير في إعمارها، وعلى رأسهم جمهورية مصر العربية، وستستطيع ليبيا إعادة الإعمار في سنوات قليلة بفضل مواردها الضخمة.