بدء فعاليات الدوري الرياضي لخماسي كرة القدم بالإسكندرية

أطلق الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد، إشارة بدء فاعليات الدوري الرياضي لخماسي كرة القدم، الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2020، على ملاعب استاد الجامعة.





يأتي ذلك في إطار تنفيذ فاعليات مبادرة "إسكندرية بلا إدمان"، من خلال التعاون مع صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



وأكد نائب رئيس الجامعة خلال الافتتاح، أن الجامعة تولي ملف الإدمان أهمية كبيرة لما يمثله من خطر كبير على شباب مصر، حيث تعقد الجامعة عددًا من الندوات للتوعية بتلك المخاطر وأضرارها على الشباب والمجتمع.





حضر الافتتاح عدد من قيادات وزارة التضامن، ووكلاء الكليات، ومسئولي رعاية الشباب بالجامعة، والطلاب حيث يشارك 34 طلبة و6 طالبات من كليات الجامعة المختلفة.

