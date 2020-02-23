اعترافات 3 متهمين بسرقة الدراجات البخارية في مدينه بدر

أدلى 3 متهمين في سرقة الدراجات البخارية "توكتك" بمدينة بدر، اليوم الأحد، باعترافات تفصيلية لطريقة إرتكابهم العديد من حوادث السرقة.





وأقر المتهمون في التحقيقات أمام النيابة، بخططتهم لتنفيذ واقعه السرقة بإعتمادهم على طريق "توصيل الأسلاك"، قائلين: "نقوم بعد ذلك بتغير ملامحه لبيعه والتربح منه ومكسبنا في كل بيعه 10 الأف جنيها"، واعترفوا بقيامهم بتلاث سرقات بذات الأسلوب.





البداية كانت بمرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بدر، تمكنوا من ضبط 3 أشخاص أثناء محاولتهم لسرقة إحدى الدراجات البخارية "توكتك".





وبمواجهتهم اعترف بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم، تخصص نشاطة في سرقة الدارجات البخارية "توكتك"، وارتكابهم 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب "توصيل الأسلاك".





تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.