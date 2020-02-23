Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. القبض على بطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:58 م
Advertisements
المسنة
المسنة
إيمان عبد العاطي
Advertisements
نجح رجال مباحث الجيزة، اليوم الأحد، في القبض على السيدة المتهمة في واقعة الفيديو الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك"، وتظهر فيه سيدة مسنة تبكي بشدة لرفض خادمتها إدخالها الحمام، وجارٍ التحقيق معها لمعرفة دوافعها حول تصويرها الفيديو المشار إليه.

وكان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد طارق حمزة، رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغ للرائد أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من "ح. ح" 75 سنة، مستشار لوزير الكهرباء الأسبق، يقول فيه: إنه فوجئ بانتشار مقطع فيديو لزوجته المدعوة "عايدة"، 76 سنة، مصابة بجلطة في المخ تبكي وتتوسل دخول الحمام من سيدة ترفض الاستجابة لطلبها، واتهم خادمته، 35 سنة، كانت تعمل طرفهم، أنها وراء ارتكاب الواقعة، لتركها العمل منذ فترة.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع بتشكيل فريق بحث، برئاسة المقدم مصطفي كمال، وكيل فرقة غرب الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة، وظروفها ودوافعها، وتوصلت تحريات فريق البحث بإشراف اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، إلى مكان الخادمة، وجارٍ إعداد عدة أكمنة لضبطها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا مقطع فيديو لسيدة مسنة تبكي بشدة، لرفض فتاة غير معروف إن كانت قريبتها أو مشرفة دار رعاية، إدخالها الحمام.

وظهرت السيدة المسنة تبكي بشدة، فيما ظهر صوت الفتاة تقول: "أنا مش هدخل حد، هي لسة طالعة من الحمام، هتطلعي قلتي آه هطلع"، مضيفة: "مورناش إحنا إلا الحمام اعمليها على نفسك، وعمي حسين بيقولك اعمليها على نفسك، بس يا عايدة، يلا كملي السندوتش يلا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مش هدخل حد الحمام دار مسنين دار المسنين السيدة المسنة

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على بديل ياسر إبراهيم أمام الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات ساخنة.. عبد الله السعيد يحرج نجوم الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. علاء مبارك يكشف تفاصيل تدهور الحالة الصحية لوالده

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

رغم تصريحات مرتضى.. خطوة جديدة تؤكد مشاركة الزمالك في القمة

منذ ساعة و 24 دقيقة

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ ساعتين

تعليق مثير من زيدان بعد الخسارة المفاجأة في الدوري الإسباني

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يرد عبر "الفجر الرياضي" على أنباء تأجيل القمة

منذ أقل من ساعة

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مدة غياب هازارد تصدم ريال مدريد

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:35 م

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

10:50 ص

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

02:08 م

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

11:13 ص

عاجل.. مدة غياب هازارد تصدم ريال مدريد

01:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status