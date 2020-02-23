كانت شقية جدا.. ننشر اعترافات المتهم بقتل ابنة زوجته في المرج

وأكد المتهم، إدمانه وتعاطيه لمواد مخدرة كثره منها "الأستروكس والحشيش وأقراص مخدرة"، وتزوج من والدة الطفلة بعد انفصاله عن أخرى، وكان يقوم بمعاملة المجني عليها كابنته، ولكن بعد اعتياده على المواد المخدرة اختلقت منه شخصا آخر، ولم يستطع السيطرة على أعصابه.



وأضاف أن الطفلة كانت شديدة البكاء وكثيرة الحركة، وحينما كانت تبكي بشدة طلبت من زوجتي إسكاتها ولكنها رفضت مبررة أنها طفله ولا تعرف شيئًا.



واعترف المتهم بأنه كان دائم التعدي على الطفلة ووالدتها، بعصى خشبية، ولكنها لم تتحمل كم الضرب الهائل خلال الواقعة الأخيرة، وأخذتها والدتها على الفور إلى المستشفى وعلمت بعدها بوفاتها.



وكانت البداية بتلقي مديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المرج، إشارة من مستشفى عين شمس، باستقباله طفلة تبلغ 4 سنوات، متوفية إثر إصابتها بكدمات شديدة وإصابات بالغة متفرقة بجميع الجسم.



وبسؤال والدتها عن سبب الوفاة أدلت بوقوعها من علو، وبإجراء التحريات، تبين عدم صحة أقوالها، وبإعادة استجوابها أقرت بأن زوجها "م. ا" 48 سنة، عاطل، يتعاطى المخدرات هو السبب في وفاتها، وإنكارها خشية من زوجها المعتاد على ضربها هي وابنتها بسبب تعاطيه المواد المخدرة.



وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة بأماكن تواجده، تم ضبطه، وبمواجهته بأقوال زوجته، اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أدلى المتهم بقتل ابنة زوجته في منطقة المرج، باعترافات تفصيلية أمام النيابة، اليوم الأحد.