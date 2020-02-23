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تقرير: نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية منخفضة للغاية

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:56 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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قالت وسائل الإعلام الإيرانية، إن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الجمعة الماضية، تظهر أن المحافظين فازوا بنسبة 70٪ من مقاعد المجلس البالغ عددها 290 مقعدًا، فيما حصل المستقلون على حوالي 20٪ والإصلاحيين 10٪ فقط، وفقًا لموقع "ذا فويس اوف امريكا".

ومع ذلك، أشار العديد من المراقبين إلى نسبة المشاركة المنخفضة للغاية في معظم أنحاء البلاد.

كما كانت هناك بعض التقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أن نسبة المشاركة كانت منخفضة للغاية، فقد قرر مسؤولو الانتخابات الإيرانيون عدم الإعلان عن الإقبال الدقيق، حسب المنطقة، لكنهم بدلًا من ذلك سيعطون نسبة المشاركة الكاملة للبلاد بأكملها.

وفقًا للتقارير التي شاهدها، قاطع أكثر من 80٪ من الإيرانيين الانتخابات، وأن الحكومة لا تتوقع رد فعل قوي من هذا القبيل من الجمهور.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حسن روحاني ايران الرئيس الايراني الانتخابات الايرانية

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