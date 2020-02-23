الأهلي يرد عبر "الفجر الرياضي" على أنباء تأجيل القمة

كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن حقيقة ما تردد في الساعات الأخيرة عن تأجيل مباراة الفريق الأحمر أمام الزمالك غدًا في القمة.





وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "مباراة القمة في موعدها، لم يصلنا أي إخطار من اتحاد الكرة بتأجيل المباراة".





وأضاف: "لا أساس من الصحة حول تأجيل القمة، وستقام في موعدها، ولا أعرف السبب وراء إطلاق مثل هذه الأخبار".





ويلتقي الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك في السابعة والنصف من مساء غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.