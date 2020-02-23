أمطار رعدية تصل للسيول.. "الأرصاد" تحذر من طقس الأيام المقبل

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ اليوم الأحد وتستمر حتى الثلاثاء القادم، منوهًا بأن هناك تكاثر للسحب ومتوقع سقوط أمطار على مناطق عديدة ومتفرقة من شمال البلاد تبدأ بالسواحل الشمالية، والوجوه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وتصل لسيناء.





وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأحد، أن الامطار تكون غزيرة ورعدية وقد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء، وهذا الأجواء غير المستقرة يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتصل درجة الحرارة العظمي على القاهرة غدًا لـ 15 درجة مئوية، بنحو 3 درجات عن اليوم.



