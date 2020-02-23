عثمان لـ"الفجر الرياضي": لا صحة لبطلان انتخابات الأهلي

رد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي على الأنباء التي تردد مؤخرًا حول حقيقة الحكم ببطلان انتخابات النادي الأحمر بعد الدعوى المقدمة من أحذ أعضاء الجمعية العمومية ضد المجلس الحالي.

وقال عثمان في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "ما يتردد ليس له أساس من الصحة، لم يصدر أي حكم بذلك".

وأضاف: "ما الغرض في ذلك وإطلاق مثل هذه الشائعات، الأمر غير صحيح بالمرة".

وكانت أنباء قوية قد ترددت مؤخرًا أن الدائرة الثانية بمجلس الدولة قد قضت ببطلان انتخابات الأهلي، بعد قيام أحد أعضاء الجمعية العمومية بدعوى ضد محمود الخطيب ومجلسه.