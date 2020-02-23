Advertisements
Advertisements
Advertisements

عثمان لـ"الفجر الرياضي": لا صحة لبطلان انتخابات الأهلي

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:16 م
Advertisements
محمد عثمان
محمد عثمان
علي نبوي
Advertisements

رد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي على الأنباء التي تردد مؤخرًا حول حقيقة الحكم ببطلان انتخابات النادي الأحمر بعد الدعوى المقدمة من أحذ أعضاء الجمعية العمومية ضد المجلس الحالي.

 

وقال عثمان في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "ما يتردد ليس له أساس من الصحة، لم يصدر أي حكم بذلك".

 

وأضاف: "ما الغرض في ذلك وإطلاق مثل هذه الشائعات، الأمر غير صحيح بالمرة".

 

وكانت أنباء قوية قد ترددت مؤخرًا أن الدائرة الثانية بمجلس الدولة قد قضت ببطلان انتخابات الأهلي، بعد قيام أحد أعضاء الجمعية العمومية بدعوى ضد محمود الخطيب ومجلسه.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. علاء مبارك يكشف تفاصيل تدهور الحالة الصحية لوالده

منذ أقل من ساعتين

تصريحات ساخنة.. عبد الله السعيد يحرج نجوم الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

منذ حوالي 12 ساعة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

المباريات التى يغيب عنها لاعبو الأهلي بعد الإيقاف من اتحاد الكرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة السوبر وعقوبات لجنة الانضباط

منذ ساعة و نصف

تعليق مثير من زيدان بعد الخسارة المفاجأة في الدوري الإسباني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 18 ساعة

بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يطلب "حيثيات" إيقاف نجومه

منذ 35 دقيقة

بسبب إبراهيم حسن .. المحكمة الرياضية الدولية تغرم الإسماعيلي 20 مليون جنيه لصالح النجوم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ حوالي 14 ساعة

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ أقل من ساعة

هازارد.. الصفقة الفاشلة في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:35 م

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

10:50 ص

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

11:13 ص

عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم

10:25 ص

بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

09:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status