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اليابان تسجل حالة وفاة جديدة بـ"كورونا" على متن السفينة السياحية

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:22 م
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السفينة السياحية
السفينة السياحية
وكالات
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أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الأحد، عن حالة وفاة ثالثة بين ركاب السفينة السياحية المصابين بفيروس كورونا.

                                    

وفي وقت سابق سجلت اليابان إصابة 99 حالة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس"، ليصل العدد الإجمالي إلى 454 راكبا.

 

وقالت وزارة الصحة اليابانية، إنها أجرت فحوص طبية للركاب وأفراد طاقم السفينة، التي رست في ميناء يوكوهاما، المدينة الساحلية القريبة من العاصمة طوكيو.

 

وكنات السفينة، قد شهدت أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي.

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