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المؤبد لمتهم قتل مزارعا في خصومة ثأرية بالمنيا

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:19 م
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أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي - كيلنتون يسري
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قضت اليوم محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سعد الدين حسن سرحان، وعضوية المستشارين ممدوح حلمي شلبي، وهشام إبراهيم عميرة، وأمانة سر أمجد سمير جرجس، بالسجن المؤبد على مُتهم قتل فلاح في خصومة ثأرية.

تعود أحداث القضية المُقيدة برقم 258 لسنة 2011 كلي المنيا، داخل إحدى قرى مركز العدوة، عندما استدرج المُتهم "رجب. ج. ع"، 31 عامًا، فلاح، المجني عليه " أحمد. س. ح"، 40 عامًا، فلاح، إلى أحد المناطق المهجورة بمركز العدوة، وإطلاق أعيرة نارية عليه أدت إلى مقتله في الحال؛ انتقامًا منه لاتهامه بقتل أحد أقارب المُتهم.

وواجه المُتهم تهم، الفتل العمد مع الإصرار والترصد، وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.
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