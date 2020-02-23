رغم تصريحات مرتضى.. خطوة جديدة تؤكد مشاركة الزمالك في القمة

قام الجهاز الإداري لفريق الزمالك بالحجز في أحد الفنادق بمدينة نصر استعدادًا لمباراة القمة أمام الأهلي غدًا في بطولة الدوري المصري.





وحجز الزمالك في أجد الفنادق بشكل رسمي للدخول في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم استعدادا لمواجهة الغد.





ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء الغد على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.





وهدد مرتضى منصور رئيس الزمالك في وقت سابق بعدم خوض مباراة القمة والانسحاب من بطولة الدوري على خلفية العقوبات التي صدرت ضد رئيس النادي من لجنة الانضباط.