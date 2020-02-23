"عربية البرلمان" توصي بتعميم المكاتب العمالية في جميع الدول

أوصت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد رسلان، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، بتعميم المكاتب العمالية بالدول كافة لا سيما كثيفة العمالة المصرية.



ومن ناحيته قال وزير القوي العاملة: إنه منذ 2016 تم تغيير آليات العمل في مكاتب العمالة بما يحقق طموح المصريين وصون كرامتهم، وكانت أول رسالة تم تعميمها أن كرامة المصري بالدول كافة خط أحمر، "رسالتنا كانت محدش يقدر يدوس على كرامة أي بني آدم مصري".



وأضاف أن هناك أساليب مختلفة لصيانة هذه الكرامة، ومنها ما وجهنا به بوضع حد أدنى للمرتبات للعاملين المصريين بالخارج، متابعًا: "لكن للأسف مين اللي يتحايل على السفارة أو الملحق لعدم الالتزام بتلك الحدود، المواطن المصري، ويقول لنا إنه على استعداد للتقديم إقرار منه حول عدم التضرر.



جاء ذلك بعد تأكيد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أهمية المكاتب العمالية في الدول كثيفة العمالة المصرية، منوهًا بإغلاق بعضها في إطار خطة الترشيد وتبعات أحداث يناير 2011.