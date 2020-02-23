النيابة تحقق.. تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "اعمليها على روحك" لسيدة مسنة

غضب عارم، أصاب الشعب المصري، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة مسنة، تبكي بينما ترفض الفتاة التي تصورها إدخالها الحمام، قائلة: "اعمليها على روحك"، لتستجيب وزارة التضامن الاجتماعي، للبحث عن مكان السيدة، حتى توصلت جهات التحقيق المختصة إلى هويتها وضبط الفتاة التي قامت بتصويرها.





كشف هوية المسنة





لم يهدأ بال الأجهزة الأمنية، حتى توصلت إلى هوية سيدة مسنة ظهرت في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تطلب فيه دخول الحمام، ولكن الفتاة ترفض الاستجابة لها وتقوم بتصويرها، حيث تبين أن مصورة الفيديو هي خادمة المسنة المريضة، وتم تصويرها خلال تواجدها بالشقة بمفردها بصحبة المريضة.

التحقيق مع الفتاة



بالفعل، تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة، مع السيدة التي التقطت مقطع الفيديو، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وأمرت بتفريغ مقطع الفيديو المتداول، وإرفاق التفريغ بملف التحقيقات في القضية.

فيديو "اعمليها على روحك"



البداية، حينما انتشر فيديو لسيدة مسنة تبكي لطلبها دخول الحمام، بينما ترفض الفتاة التي تصورها إدخالها، قائلة: "أنا مش هدخل حد، هي لسة طالعة من الحمام، هتطلعي قلتي آه هطلع"، متابعة: "مورناش إحنا إلا الحمام اعمليها على نفسك، وعمي حسين بيقولك اعمليها على نفسك، بس يا عايدة، يلا كملي السندوتش يلا".

غضب الرأى العام



بمجرد نشر الفيديو، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، غضبا، تجاه الواقعة، حيث طالب الرواد، بالبحث عن هوية السيدة المسنة والفتاة التي قامت بتصويرها.

توجيهات التضامن الاجتماعي



على الفور، وجهت وزيرة التضامن نفين القباج، بتدخل الوزارة في حالة السيدة المسنة، بتوفير دار مسنين، أو رفيق مسن حسب ما يناسب الحالة.