Advertisements
Advertisements
Advertisements

النيابة تحقق.. تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "اعمليها على روحك" لسيدة مسنة

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:13 م
Advertisements
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
ياسمين مبروك
Advertisements
غضب عارم، أصاب الشعب المصري، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة مسنة، تبكي بينما ترفض الفتاة التي تصورها إدخالها الحمام، قائلة: "اعمليها على روحك"، لتستجيب وزارة التضامن الاجتماعي، للبحث عن مكان السيدة، حتى توصلت جهات التحقيق المختصة إلى هويتها وضبط الفتاة التي قامت بتصويرها.

كشف هوية المسنة

لم يهدأ بال الأجهزة الأمنية، حتى توصلت إلى هوية سيدة مسنة ظهرت في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تطلب فيه دخول الحمام، ولكن الفتاة ترفض الاستجابة لها وتقوم بتصويرها، حيث تبين أن مصورة الفيديو هي خادمة المسنة المريضة، وتم تصويرها خلال تواجدها بالشقة بمفردها بصحبة المريضة.

التحقيق مع الفتاة

بالفعل، تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة، مع السيدة التي التقطت مقطع الفيديو، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وأمرت بتفريغ مقطع الفيديو المتداول، وإرفاق التفريغ بملف التحقيقات في القضية.

فيديو "اعمليها على روحك"

البداية، حينما انتشر فيديو لسيدة مسنة تبكي لطلبها دخول الحمام، بينما ترفض الفتاة التي تصورها إدخالها، قائلة: "أنا مش هدخل حد، هي لسة طالعة من الحمام، هتطلعي قلتي آه هطلع"، متابعة: "مورناش إحنا إلا الحمام اعمليها على نفسك، وعمي حسين بيقولك اعمليها على نفسك، بس يا عايدة، يلا كملي السندوتش يلا".

غضب الرأى العام

بمجرد نشر الفيديو، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، غضبا، تجاه الواقعة، حيث طالب الرواد، بالبحث عن هوية السيدة المسنة والفتاة التي قامت بتصويرها.

توجيهات التضامن الاجتماعي 

على الفور، وجهت وزيرة التضامن نفين القباج، بتدخل الوزارة في حالة السيدة المسنة، بتوفير دار مسنين، أو رفيق مسن حسب ما يناسب الحالة.
 
وقال محمد العقبي المستشار الإعلامي للوزارة، إنه وردت معلومات بأن السيدة المسنة، ليست في دار رعاية، وإنما أم في منزلها تعيش وحيدة بعد سفر أبناءها، ومن صورت الفيديو المقيمة معها، ونشرته انتقاما من أولاد السيدة المسنة لخلافات بينهم. 

وأضاف العقبي، جار بحث إمكانية نقل السيدة لدار مسنين، إذا صحت هذه المعلومات، مشيرًا إلى أن الفيديو من 5 شهور، والسيدة المسنة الأن صحتها أفضل بكثير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن هوية السيدة تحقيقات النيابة بوابة الفجر الفجر السيدة المسنة اعمليها على روحك

أخبار تهمك

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ حوالي 14 ساعة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تعليق مثير من زيدان بعد الخسارة المفاجأة في الدوري الإسباني

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يطلب "حيثيات" إيقاف نجومه

منذ 33 دقيقة

بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب إبراهيم حسن .. المحكمة الرياضية الدولية تغرم الإسماعيلي 20 مليون جنيه لصالح النجوم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. علاء مبارك يكشف تفاصيل تدهور الحالة الصحية لوالده

منذ ساعة و نصف

تصريحات ساخنة.. عبد الله السعيد يحرج نجوم الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة السوبر وعقوبات لجنة الانضباط

منذ ساعة و نصف

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 18 ساعة

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ أقل من ساعة

هازارد.. الصفقة الفاشلة في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

المباريات التى يغيب عنها لاعبو الأهلي بعد الإيقاف من اتحاد الكرة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

متورطة في قضيتي آداب.. التفاصيل الكاملة لقضية فتاة التحرش بالقرد

السيسي يستجيب لاستغاثات مواطنين عبر مواقع التواصل بتوفير الرعاية لسيدة مسنة

"تم القبض على والدته".. التفاصيل الكاملة لواقعة "طفل البلكونة"

اعتداء وحشي على سيدة محجبة في تركيا (فيديو)

بالفيديو.. سيدة بدار أيتام تنهال بالضرب على فتاة بعصا غليظة

فيديو "اعمليها على روحك" يُشعل مواقع التواصل.. القصة الكاملة لمسنة أبكت المصريين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:35 م

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

10:50 ص

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

11:13 ص

عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم

10:25 ص

بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

09:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status