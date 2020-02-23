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"من داخل سيارتها".. منة فضالي بإطلالة صباحية جديدة على "إنستجرام"

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:12 م
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منة فضالي
منة فضالي
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "فضالي" في هذه الصور من داخل سيارتها مرتدية بنطال من الجينز وتيشيرت من اللون الأبيض فوقه سويتر من اللون الأسود، مع ربط شعرها بسولتير من اللون الأسود ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها مرتدية نظارة شمسية.

وكتبت "فضالي" على هذه الصور قائلة: لا تندم على أي شيء على الإطلاق لأن الندم لا يغير أي شيء من الواقع.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: قمراية بتتصور بحبك قوي.

وعلى صعيد أخر قدمت "فضالي" العديد من المسلسلات منها قيد عائلي، بيت السلايف، وش تاني، اللص والكتاب، عيون ورماد، قلب امراة، العقرب، حاميها وحراميها، مزاج الخير، سلسال الدم، سكة الهلالي، نساء لا تعرف الندم، سوق الزلط، من غير ميعاد.

وشاركت "فضالي" في بعض الأفلام منها ضد مجهول، كاريوكي، ليلة حب حلوة، مجانين نص كوم، الموقف، مفيش فايدة، أزمة شرف، تحت الترابيزة، براءة ريا وسكينة، بنت القبائل.

مسلسل "بنت القبائل" من بطولة منة فضالي، عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبد المغني، مدحت تيخا، أشرف عبد الغفور، سيناريو وحوار شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح.
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