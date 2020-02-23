فرنسا تستعد لمواجهة وباء فيروس كورونا

صرح وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الأحد، بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة "مرجحة للغاية" في فرنسا وأن السلطات الصحية جاهزة في حالة حدوث وباء. مضيفًا أنه "يراقب الوضع" بشكل خاص في إيطاليا.



وقال فيران في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان: "يوجد اليوم براءة اختراع مصابة واحدة في فرنسا، وموجودة في مستشفى في ليون، وحالتها الصحية ليست مثيرة للقلق. حسبما ذكرت وكالة رويترز.



وأضاف: "لقد تم إطلاق سراح جميع الأشخاص الآخرين، باستثناء رجل يبلغ من العمر 80 عامًا، وقد تم شفاؤهم وليسوا معديين".



وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا، أكثر الدول تضررًا في أوروبا، يوم السبت إلى حوالي 80، مما أسفر عن مقتل شخصين ودفع الحكومة لإغلاق المناطق الأكثر تضررًا في منطقتي لومباردي وفينيتو الشمالية.



وقال أيضًا "من المحتمل أن تكون هناك حالات أخرى، ونحن نستعد لذلك".



وأضاف فيران، أن عدد المختبرات في فرنسا المزودة باختبارات تشخيصية سيزداد ليصل إلى طاقة "عدة آلاف" من الاختبارات يوميًا، مقابل 400 الآن.



وسجلت الصين انخفاضًا آخر في الإصابات بفيروس كورونا خارج مركزها، اليوم الأحد، ولكن مسؤولي الصحة في العالم حذروا من أنه من السابق لأوانه وضع تنبؤات بشأن تفشي المرض مع تزايد حالات الإصابة الجديدة والمخاوف من انتشار العدوى في أماكن أخرى.



