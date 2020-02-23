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الأربعاء.. دكتور مجدي يعقوب ضيف منى الشاذلي على CBC

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:07 م
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دكتور مجدي يعقوب
دكتور مجدي يعقوب
أحمد رمضان متولي
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في لقاء حصري، تلتقي الإعلامية منى الشاذلي بالبروفيسور دكتور مجدي يعقوب، في دبي، بعد تكريمه من قبل الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وحاكم  دبي، والإعلان عن أضخم مشروع لعلاج مرضى القلب في الشرق الأوسط.

 

ويتحدث يعقوب في الحلقة المقرر إذاعتها يوم الأربعاء المقبل، على فضائية سي بي سي، عن حلمه في أن تصبح المستشفى مركزا عالميا للابتكار في علاج أمراض القلب وأن تكون منارة للعلم والطب في العالم.. وكذا يروي تجربته كصانع أمل للقلوب.

 

واحتفى العالم العربي بتكريم الدكتور مجدي يعقوب ضمن فاعلية صناع الأمل، التي احتضنتها إمارة دبي مساء الخميس الماضي، وسط تفاعل من كبار الشخصيات العامة ورجال المجتمع والأعمال بدور طبيب القلب الأشهر عالميا، وتم جمع ٨٨ مليون درهم إماراتي للصرح الكبير المزمع تأسيسه في مصر ليصبح أكبر مستشفى لعلاج القلب في الشرق الأوسط.

 

وخلال الحلقة تستعرض منى الشاذلي كواليس خاصة جدا من الحفل وتفاصيل تكريم البروفيسور  يعقوب، وقال يعقوب خلال لقاءه  إن التكريم نواة لجهد وعمل وطاقة كبيرة تبدأ خلال الأيام المقبلة.

 

وتستقبل منى الشاذلي عددا من الحضور بالحفل، وفي فقرة خاصة من حلقة الأربعاء يتحدث رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، والذي قال في تصريح خاص لمعكم منى الشاذلي "عائلة ساويرس تقدم كل الدعم اللوجيستي الممكن للمشروع".

 

وتستقبل الشاذلي، الدكتور مجدي إسحاق، نائب رئيس مجلس إدارة المستشفى المرتقب، ليتحدث عن خطط وكواليس العمل الذي تنتظره مصر والعالم أملا في علاج آلاف المرضى.

الأربعاء.. دكتور مجدي يعقوب ضيف منى الشاذلي على CBC
الأربعاء.. دكتور مجدي يعقوب ضيف منى الشاذلي على CBC
الأربعاء.. دكتور مجدي يعقوب ضيف منى الشاذلي على CBC
الأربعاء.. دكتور مجدي يعقوب ضيف منى الشاذلي على CBC
الأربعاء.. دكتور مجدي يعقوب ضيف منى الشاذلي على CBC
الأربعاء.. دكتور مجدي يعقوب ضيف منى الشاذلي على CBC
الأربعاء.. دكتور مجدي يعقوب ضيف منى الشاذلي على CBC
الأربعاء.. دكتور مجدي يعقوب ضيف منى الشاذلي على CBC
الأربعاء.. دكتور مجدي يعقوب ضيف منى الشاذلي على CBC
الأربعاء.. دكتور مجدي يعقوب ضيف منى الشاذلي على CBC
الأربعاء.. دكتور مجدي يعقوب ضيف منى الشاذلي على CBC
الأربعاء.. دكتور مجدي يعقوب ضيف منى الشاذلي على CBC
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