Advertisements
Advertisements
Advertisements

"حماية المستهلك": توجيهات رئاسية لمتابعة وصون حقوق المواطنين

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل وفقًا لآلية تستهدف التفاعل مع شكاوى المستهلكين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدائمة بحماية المستهلك ومتابعة شكاوى المواطنين وصون حقوقهم.

وأضاف "عبد المعطي"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأحد، أن مبادرة "أسبوع صديق المستهلك" ضمن الآليات غير التقليدية التي يطلقها الجهاز لحل مشكلات المواطنين، والتي بدأت من مبادرة "أسبوع في حب الوطن"، ثم الاثنين المفتوح لحل شكاوى المواطنين في الاثنين الثاني من كل شهر، وانتقلت لقوافل المحافظات للانتقال للمواطن لموقعه والتفاعل مع شكواه والعمل على حلها تستهدف حل مشاكل المواطنين.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن مبادرة "أسبوع صديق المستهلك" تستهدف التفاعل مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها في سهولة ويسر، بتجمع من شركات القطاع العام والخاص التي تقدم كافة الخدمات والسلع، بمشاركة كافة الكيانات المعنية وفريق العمل بجهاز حماية المستهلك. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حماية المستهلك توجيهات رئاسية أسبوع صديق المستهلك أخبار مصر

أخبار تهمك

هازارد.. الصفقة الفاشلة في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

تصريحات ساخنة.. عبد الله السعيد يحرج نجوم الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ أقل من ساعة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ ساعتين و 19 دقيقة

المباريات التى يغيب عنها لاعبو الأهلي بعد الإيقاف من اتحاد الكرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ حوالي 14 ساعة

بسبب إبراهيم حسن .. المحكمة الرياضية الدولية تغرم الإسماعيلي 20 مليون جنيه لصالح النجوم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة السوبر وعقوبات لجنة الانضباط

منذ أقل من ساعتين

تعليق مثير من زيدان بعد الخسارة المفاجأة في الدوري الإسباني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. علاء مبارك يكشف تفاصيل تدهور الحالة الصحية لوالده

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يطلب "حيثيات" إيقاف نجومه

منذ 36 دقيقة

عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 18 ساعة

بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

حماية المستهلك: حل 1100 شكوى للمواطنين ضمن مبادرة "أسبوع في حب الوطن" (فيديو)

"حماية المستهلك": مبادرة "أسبوع في حب الوطن" ناقشت 9% من الشكاوى المتراكمة

"حماية المستهلك": مبادرة "أسبوع في حب الوطن" لاقت استجابة واسعة

تحل شكاوى المواطنين.. 9 معلومات عن مبادرة "اليوم المفتوح" الشهرية

"حماية المستهلك" يدرس إلزام مراكز الصيانة بالعمل اثناء الإجازات الرسمية

جهاز حماية المستهلك يطلق المبادرة الثالثة لليوم المفتوح لحل شكاوى المستهلكين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:35 م

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

10:50 ص

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

11:13 ص

عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم

10:25 ص

بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

09:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status