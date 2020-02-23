"حماية المستهلك": توجيهات رئاسية لمتابعة وصون حقوق المواطنين

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل وفقًا لآلية تستهدف التفاعل مع شكاوى المستهلكين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدائمة بحماية المستهلك ومتابعة شكاوى المواطنين وصون حقوقهم.





وأضاف "عبد المعطي"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأحد، أن مبادرة "أسبوع صديق المستهلك" ضمن الآليات غير التقليدية التي يطلقها الجهاز لحل مشكلات المواطنين، والتي بدأت من مبادرة "أسبوع في حب الوطن"، ثم الاثنين المفتوح لحل شكاوى المواطنين في الاثنين الثاني من كل شهر، وانتقلت لقوافل المحافظات للانتقال للمواطن لموقعه والتفاعل مع شكواه والعمل على حلها تستهدف حل مشاكل المواطنين.



