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نائب محافظ المنيا: لا أحد فوق القانون "صور"

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:01 م
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الجولة
الجولة
أحمد الخميسي _ ربيع المقرحي
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قال الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا: أنه لا أحد فوق القانون، وما تم من أعمال إزالة مخالفات للمقاهي، يأتي في إطار تنفيذ أحكام القانون لمقاهٍ أُنشئت من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الأحياء، بالإضافة إلى ما تسببه من تلوث بيئي، وإزعاج للمواطنين.

وجاء ذلك خلال الحملة التي قادها الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حملة مكبرة ومفاجئة صباح اليوم الأحد، لرفع الإشغالات وإزالة جميع المقاهي والكافتيريات غير المرخصة، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، بهدف إعادة الانضباط بعدد من أحياء مدينة المنيا.

وتم خلال الحملة، إغلاق عدد من المقاهي غير المرخصة ووضع الشمع الأحمر عليها، كما تم رفع كافة محتويات المقاهي المخالفة، ومصادرة المضبوطات، ورفع الإشغالات، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه خلال الحملة، بتحرير محضري إشغال طريق لأحد المخابز، والآخر إشغال لتشوينات مواد البناء بشارع عدنان المالكي.

وأشاد بجهود رجال الشرطة بالتعاون مع الأحياء لإزالة المقاهي، مؤكدًا أنه جارٍ التنسيق مع مديرية الأمن، لرفع وإزالة كل المقاهي غير المرخصة بكل أحياء مدينة المنيا.
نائب محافظ المنيا: لا أحد فوق القانون "صور"
نائب محافظ المنيا: لا أحد فوق القانون "صور"
نائب محافظ المنيا: لا أحد فوق القانون "صور"
نائب محافظ المنيا: لا أحد فوق القانون "صور"
نائب محافظ المنيا: لا أحد فوق القانون "صور"
نائب محافظ المنيا: لا أحد فوق القانون "صور"
نائب محافظ المنيا: لا أحد فوق القانون "صور"
نائب محافظ المنيا: لا أحد فوق القانون "صور"
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الكلمات المفتاحية

محافظ المنيا شمع أحمر حملات إزالة المنيا

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