رئيس الوزراء السلوفاكي يلغي جدول مواعيده بسبب مرضه المفاجئ

ألغى رئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بيليجريني، أجندته بسبب مرضه المفاجئ، حسبما أعلن مكتبه، اليوم الأحد، قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات البرلمانية التي قد يفقد فيها حزبه السلطة.