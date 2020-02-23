انطلاق المؤتمر العلمي الثاني للدراسات العليا في جامعة القناة

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس، اليوم الأحد، المؤتمر العلمي الثاني للدراسات العليا والبحوث التطبيقية، الذي جاء بعنوان "البحث العلمي التميز والابتكار والتطبيق".

عقد المؤتمر برعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري.





وأكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة القناة، أن المؤتمر يهدف إلى نشر ثقافة البحث العلمي بين طلاب وطالبات الدراسات العليا، كما يهدف إلى بث روح المنافسة الشريفة لإعداد البحوث العلمية والابتكارات والأفكار الريادية في مجال العلوم الطبية البيطرية.





وأكدت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، على أهمية الاتجاه نحو الأبحاث العلمية التطبيقية معربه عن ثقتها في خروج المؤتمر بالعديد من التوصيات التي تفيد الجامعة ومجتمع البحث العلمي.





وأشار الدكتور أحمد أنور وكيل الكلية، أن المؤتمر يناقش البحوث المشتقة من رسالة ماجستير أو دكتوراه تم مناقشتها أو نشرها في العام الأكاديمي ٢٠١٨- ٢٠١٩، موضحًا أن المؤتمر يشارك به ٣٥ بحث تطبيقي في شتى مجالات الطب البيطري والثروة الحيوانية.



