عضو مجمع البحوث: الأزهر مصدر إشعاع للعلم والثقافة





وتابع أنه إذا كان النيل شريان الحياة لمصر، فالأزهر الشريف مصدر إشعاع للعلم والثقافة والتوعية.



وأوضح أن المجمع كأحد مؤسسات الأزهر الشريف، يعني دائما بوعي الناس ويعمل من خلال مناطق الوعظ التابعة له على حمايتهم من كل غزو فكري ينشر السلبية بين الناس ويدعوا لهدم الأوطان، كما أن لوعاظه وواعظاته دور عظيم في التوعية الأسرية والعمل المستمر على حل المشكلات المجتمعية.

قال الدكتور سعيد عامر، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية: إن الله تفضل على مصرنا الحبيبة بالكثير من النعم وعلى رأسها نعمة الأمن من الخوف، ونعمة الأزهر الشريف الذي كان ولا يزال قبلة الباحثين عن الوسطية يقصده الجميع للنيل من علم شيوخه الأجلاء.وأضاف خلال كلمته بمؤتمر وعظ أسوان، والذي يعقد بعنوان "دور منطقة وعظ أسوان في المشاركة الإيجابية" أن الأزهر على مر تاريخه ورجاله دائما مهمومين بما يهم الناس، فكلما كان لهم حاجة كانوا يلجأون إلى علماء الأزهر، فلو كان للزمان كتاب لكان عنوانه "الأزهر الشريف".