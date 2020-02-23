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البطوطي: مبادرة "مصر جميلة" لها مردود جيد في الترويج للسياحة

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:55 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة السابق، إن مبادرة "مصر جميلة" التي أطلقتها غرفة السياحة لاختيار أفضل 10 صور أثرية مفتوحة للجميع مصريين وأجانب ومؤسسات ومصورين محترفين، مشيرًا إلى أن هناك صورة واحدة قد تهز مشاعر العالم وتجذب العالم أجمع.

وأضاف "البطوطي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن كل صورة يتم إلتقاطها لمكان أثري سيتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الأماكن المتخصصة، والصحفيين سيقوموا بنشرها في مواقعهم، وهذا يكون له مردود جيد في الترويج للسياحة بهذه المناطق السياحية.

وأعرب مستشار وزير السياحة السابق، عن رفضه لهاشتاج "اتصور كأنك في أوروبا"، قائلًا: "لية نتشبه بغيرنا وإحنا لينا شخصية خاصة بينا جميلة ورائعة، ولا نحتاج أن نتشبه بأحد". 
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مصر جميلة البطوطي أخبار مصر

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