ياسمين عبد العزيز تغازل جمهورها بصورة جديدة عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "عبد العزيز" في هذه الصورة مرتدية فستانا يجمع بين اللونين البني والأبيض، ومصففة شعرها بطريقة جذابة مع وضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها، وكتبت "عبد العزيز" على هذه الصورة قائلة: صباح الياسمين.



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: صباح الورد على أجمل فنانة في الدنيا.



وفي سياق أخر قدمت "عبد العزيز" العديد من الأفلام منها الدادة دودي، الرهينة، الأنسة مامي، جوازة ميري، كركر، أبو شنب، عصابة الدكتور عمر، الأبلة طمطم.



وشاركت "عبد العزيز" في عدة مسلسلات منها قط وفار، هربانة منها، امرأة من زمن الحب، لأخر نفس.