محافظ الجيزة: لا تهاون في إزالة التعديات على أملاك الدولة





وشدد على أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة مع الالتزام الكامل باسترداد حقوق الدولة من دون استثناء وتنفيذ القانون على كل المخالفات مهما بلغ حجمها.



ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء من دون ترخيص واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها وإزالة جميع التعديات والتنسيق مع جهات الولاية لتلك الأراضي لتخصيص دوريات ثابتة للمرور على الأراضي المستردة، لمنع تكرار التعدي عليها من قبل المخالفين، إضافة إلى تعليق لافتات على الأراضي موضح بها أن الأرض هي أملاك دولة.



وأشار إلى مواصلة مجهودات إزالة التعديات حيث تم إزالة 3600 متر مربع، تعديات على حرم النيل بقرى البرغوتي وكفر عمار وكفر بركات بمركز ومدينة العياط، من خلال تنفيذ 29 قرار إزالة بالتنسيق مع جهاز حماية النيل، وإزالة 1000 متر تعديات بالبناء على أراضي أملاك وزارة الري بقرى كفر بركات وكفر عمار من خلال تنفيذ 26 قرار إزالة لتلك التعديات.





ونوه "راشد" بأنه تم إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بنطاق قرى المدائن والصالحية وكفر قنديل ومنيل سلطان بمركز ومدينة أطفيح، بإجمالي مساحة تصل إلى 4200 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 10 حالات تعدٍ على 30 فدانا أراضٍ صحراوية بمركز أطفيح بمنطقة الكريمات.

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة مستمرة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ومواجهة المخالفين، في إطار تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.