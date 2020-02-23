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المجلس الأعلى للآثار: تجهيزات متحف الغردقة الأحدث عالميًا

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:30 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه جاري الانتهاء من تجهيزات متحف الغردقة استعدادًا لافتتاحه، لافتًأ إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تجهيز مبني المتحف بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية من نظم إضاءة حديثة، وكاميرات مراقبة وأجهزة إنذار طبقًا للتقنيات الحديثة. 

جاء ذلك أثناء جولة الأمين العام التفقدية بالمتحف لمتابعة اللمسات الأخيرة به قبيل افتتاحه المقرر السبت القادم في مؤتمر صحفي عالمي.

وأضاف وزيري: أنه تم الانتهاء من وضع جميع اللوحات الإرشادية اللازمة داخل المتحف من لوحات لتحديد مسار الزيارة والمناطق الخدمية والترفيهية، ولوحات شارحة للقطع الأثرية المعروضة، بالإضافة إلى عمل مطوية خاصة بالمتحف لإرشاد الزائرين بالمعلومات الأثرية والفنية اللازمة خلال جولتهم بالمتحف.

من جانبه، أكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أن متحف الغردقة يعد أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه من أبرز المشروعات التى يتم تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص، التي حرصت الوزارة على الانتهاء منه ليكون أحد مظاهر جذب السياحي، وتشجيع المصطافين على زيارة المتاحف خلال نزهتهم بالمناطق الساحلية ليساهم في الترويج للآثار المصرية ونشر الوعي الأثري لدى أبناء المحافظة وزوارها.
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وزير السياحة والاثار مصر وزير السياحة والاثار وزارة السياحة والأثار محافظة البحر الأحمر متحف الغردقة الاثار

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