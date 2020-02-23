قبل افتتاحه.. أمين عام الآثار يتفقد اللمسات الأخيرة لمتحف الغردقة

تفقد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اللمسات النهائية لأعمال مشروع متحف الغردقة، وذلك قبيل افتتاحه السبت القادم.





بدأت الجولة بتفقد مبنى الاستقبال بالمتحف وقاعات العرض المتحفي ومنطقة خدمات الزائرين، وفاترينات العرض والقطع الأثرية الخاصة بسيناريو العرض المتحفي.



