Advertisements
Advertisements
Advertisements

علاقة جنسية وهيروين.. حبس المتهمين بقتل سيدة في "أوسيم"

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:26 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
Advertisements
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس ٣ متهمين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقتلهم ربة منزل ٣٢ عامًا، بعد إقامتهم علاقة جنسية معها، وتناولهم لمخدر الهيروين.

كشفت تحقيقات النيابة، أن السيدة تقطن في الإسكندرية، وجاءت للقاهرة لمقابلة عشيقها سائق توكتوك، لإقامة علاقة جنسية معه، وإنها كانت تأتي له من فترة لأخرى، وقبل يوم الواقعة جاءت من بلدتها وأقيمت معه في شقته لإقامة علاقة حرام معه واثنين من أصدقائه.

وأضافت التحقيقات: أثناء ذلك تناولوا كمية من مخدر الهيروين، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة الجرعة الزائدة، فتخلصوا من الجثة في منطقة زراعية، خوفا من افتضاح أمرهم، والمساءلة القانونية.

وأمرت النيابة في وقت سابق، بتشريح الجثة، لكتابة تقرير واف للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

البداية كانت ببلاغ تلقته إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية وملقاة بقطعة أرض زراعية، بمنطقة بشتيل، بمركز أوسيم.

على الفور انتقلت القوات إلى مكان البلاغ، وبينت معاينة العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى أن السيدة المعثور على جثتها، ترتدي كامل ملابسها، ولا يوجد بالجثة أي إصابات ظاهرية، فضلا عن عدم وجود أي متعلقات تفيد هويتها.

بدأت القوات في إجراء معاينة ومناظرة للجثة، وحضرت النيابة العامة، وبدأت جهات التحقيق في تسجيل المعاينة كاملة وجاءت كالتالي: جثة لسيدة في العقد الرابع من العمر، بكامل ملابسها، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، ولا تحمل أي متعلقات شخصية تحدد هويتها.

وتمكنت القوات الأمنية من تحديد هويتها، وتبين أنها ربة منزل، 35 سنة، ومقيمة دائرة قسم أول المنتزة بالإسكندرية والسابق اتهامها في قضايا.

وبتكثيف التحريات وتتبع خط سيرها وعلاقاتها، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، كانوا على علاقة بالمجني عليها، وأنها حضرت إليهم من محافظة الإسكندرية وأقامت لديهم في الشقة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار محمد القاضي المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيروين علاقة جنسية بوابة الفجر النيابة العامة الفجر أوسيم أمن الجيزة

أخبار تهمك

بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

منذ حوالي 4 ساعات

المباريات التى يغيب عنها لاعبو الأهلي بعد الإيقاف من اتحاد الكرة

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ أقل من ساعتين

استبعاد نجم الأهلي من حسابات المنتخب بسبب السوبر

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. علاء مبارك يكشف تفاصيل تدهور الحالة الصحية لوالده

منذ ساعة و 7 دقيقة

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب إبراهيم حسن .. المحكمة الرياضية الدولية تغرم الإسماعيلي 20 مليون جنيه لصالح النجوم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة السوبر وعقوبات لجنة الانضباط

منذ ساعة

هازارد.. الصفقة الفاشلة في ريال مدريد

منذ ساعة و 21 دقيقة

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ أقل من نصف ساعة

تصريحات ساخنة.. عبد الله السعيد يحرج نجوم الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق مثير من زيدان بعد الخسارة المفاجأة في الدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

النيابة تصرح بدفن جثة ربة منزل عثر على جثتها بأرض زراعية بطوخ..وتجري معاينة تصويرية لمكان الواقعة

"من بينها نصف سيدة".. العثور على 3 جثث بالجيزة والجاني "مجهول"

العثور على جثة سيدة ملقاة بالطريق في أوسيم

"مفيهاش خدش".. تفاصيل العثور على جثة سيدة عجوز ملقاة بالطريق في أوسيم

فحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية السيدة المعثور على جثتها في أوسيم

هددها بفضحها وقتلها.. النيابة تحقق في العثور على جثة سيدة بأكتوبر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:35 م

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

10:50 ص

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

11:13 ص

عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم

10:25 ص

بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

09:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status