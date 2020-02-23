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لدعم المريضات.. سهير جودة في زيارة لمستشفى سرطان الثدي التابع للمعهد القومي للأورام (صور)

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:23 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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في إطار المساندة والدعم النفسي، زارت الإعلامية سهير جودة مستشفى الثدي التابع للمعهد القومي للأورام ٧٧٧ وقامت بعمل جولة تفقدية بصحبة د. عماد شاش مدير المستشفى، وأشادت بمستوى الخدمات الصحية المقدمة من قبل الأطباء وفريق التمريض.

 

وأضافت جودة إنها فخورة بوجود هذا الصرح الطبى القومى العظيم الذي يقدم خدمة العلاج مجانيا لكل مريضات السرطان فى مصر، وأبدت إعجابها الشديد بالصيدلية الإكلينيكية الموجودة داخل المستشفى وحرصت على الحديث مع مريضات السرطان والتقاط الصور التذكارية معهن ووعدت بالزيارة مرة أخرى في القريب العاجل.

 

ودعت جودة كل محبى الخير أن يدعموا المعهد القومى للأورام ٧٧٧ لإنقاذ حياة كل مرضى السرطان في مصر.

لدعم المريضات.. سهير جودة في زيارة لمستشفى سرطان الثدي التابع للمعهد القومي للأورام (صور)
لدعم المريضات.. سهير جودة في زيارة لمستشفى سرطان الثدي التابع للمعهد القومي للأورام (صور)
لدعم المريضات.. سهير جودة في زيارة لمستشفى سرطان الثدي التابع للمعهد القومي للأورام (صور)
لدعم المريضات.. سهير جودة في زيارة لمستشفى سرطان الثدي التابع للمعهد القومي للأورام (صور)
لدعم المريضات.. سهير جودة في زيارة لمستشفى سرطان الثدي التابع للمعهد القومي للأورام (صور)
لدعم المريضات.. سهير جودة في زيارة لمستشفى سرطان الثدي التابع للمعهد القومي للأورام (صور)
لدعم المريضات.. سهير جودة في زيارة لمستشفى سرطان الثدي التابع للمعهد القومي للأورام (صور)
لدعم المريضات.. سهير جودة في زيارة لمستشفى سرطان الثدي التابع للمعهد القومي للأورام (صور)
لدعم المريضات.. سهير جودة في زيارة لمستشفى سرطان الثدي التابع للمعهد القومي للأورام (صور)
لدعم المريضات.. سهير جودة في زيارة لمستشفى سرطان الثدي التابع للمعهد القومي للأورام (صور)
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