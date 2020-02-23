Advertisements
Advertisements
Advertisements

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى أكثر من 100 شخص

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
قال حاكم إقليم لومباردي، أتيليو فونتانا، اليوم الأحد، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في منطقة لومباردي الإيطالية قد ارتفع إلى 89 حالة، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال فونتانا، وهو يتحدث على قناة سكاي تي في، إنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى أكثر من 100 حالة.

وعلي صعيد اخر، ابلغت كوريا الجنوبية عن 142 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وبذلك يصل مجموع الحالات في البلاد إلى 346 حالة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا.

من بين الحالات الجديدة، تم تتبع 91 حالة إلى مستشفى في مقاطعة تشونغدو، التي صنفتها الحكومة باعتبارها واحدة من "مناطق الرعاية الخاصة".

وأبلغت الصين منظمة الصحة العالمية عن 75567 حالة إصابة بما في ذلك 2239 حالة وفاة.

كما أبلغت كوريا الجنوبية عن أول حالة وفاة في البلد لشخص مصاب بفيروس كورونا،يوم الخميس، وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان إن السبب الدقيق للوفاة قيد التحقيق.

توجد معظم الحالات الجديدة المؤكدة في مدينة دايجو حيث حضر شخص مصاب بالفيروس خدمات الكنيسة وزار مستشفى قبل اختباره.

وقد امتدت المخاوف من فيروس كورونا إلى كوريا الجنوبية، يوم الخميس، حيث حث عمدة رابع أكبر مدينة في البلاد السكان على البقاء في منازلهم بعد ارتفاع حاد في الإصابات المرتبطة بالكنيسة، بينما سجلت الصين انخفاضًا حادًا في الحالات الجديدة.

في مدينة دايجو بكوريا الجنوبية، اصبحت مراكز التسوق ودور السينما فارغة، وأصبحت شوارع وسط المدينة المزدحمة هادئة، وطلب عمدة دايجو، كوون يونج جين، من سكان المدينة البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة البقاء في منازلهم بعد أن تم تتبع 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في خدمات الكنيسة في دايجو اثر وجود امرأة ثبتت إصابتها بعد ذلك بالفيروس.

وقال المسؤولون، إنه ظهرت الاعراض علي 90 شخصًا على الأقل من أكثر من 1000 شخص حضروا خدمات الكنيسة، فيما وصفته مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها في كوريا بأنها "حدث واسع الانتشار".

وقال كوون للصحفيين: "نحن في أزمة غير مسبوقة.. نخطط لاختبار جميع الموجودين بتلك الكنيسة، وطلبنا منهم البقاء في منازلهم بمعزل عن عائلاتهم".

وقال نائب وزير الصحة الكوري الجنوبي كيم كانغ ليب في مؤتمر صحفي منفصل إن الوضع "خطير للغاية".

يوجد في كوريا الجنوبية الآن 82 حالة مؤكدة من الفيروس الشبيه بالإنفلونزا الذي ظهر في الصين في أواخر العام الماضي وتسبب في وفاة أكثر من 2100 شخص.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس كورورنا ايطاليا

أخبار تهمك

عاجل.. علاء مبارك يكشف تفاصيل تدهور الحالة الصحية لوالده

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة السوبر وعقوبات لجنة الانضباط

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ ساعتين و 12 دقيقة

استبعاد نجم الأهلي من حسابات المنتخب بسبب السوبر

منذ ساعة و 11 دقيقة

المباريات التى يغيب عنها لاعبو الأهلي بعد الإيقاف من اتحاد الكرة

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 17 ساعة

بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

منذ حوالي 4 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ أقل من نصف ساعة

تعليق مثير من زيدان بعد الخسارة المفاجأة في الدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات ساخنة.. عبد الله السعيد يحرج نجوم الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

بسبب إبراهيم حسن .. المحكمة الرياضية الدولية تغرم الإسماعيلي 20 مليون جنيه لصالح النجوم

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

منذ حوالي 12 ساعة

هازارد.. الصفقة الفاشلة في ريال مدريد

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية تسجل ثاني حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد

إصابة امرأة من كوريا الجنوبية بفيروس كورونا بعد زيارة تايلاند

إصابة 15 حالة جديدة بفيروس بكورونا في كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تبلغ عن 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

مخاوف من فيروس كورونا تسيطر على كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تؤكد أول حالة وفاة بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:35 م

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

10:50 ص

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

11:13 ص

عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم

10:25 ص

بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

09:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status