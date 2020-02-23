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حيثيات عقوبات لجنة الانضباط في السوبر (كهربا فعل وشيكابالا رد فعل)

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:03 م
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شيكابالا وكهربا
شيكابالا وكهربا
الفجر الرياضي
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استندت لجنة الانضباط باتحاد الكرة إلى عدة حيثيات في عقوبات أزمة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك وذلك بعدما حصلت على شرائط من الجانب الإمارات لكل الوقائع.

عقوبات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

1- إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الفريق حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

2- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الفريق الأبيض 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

3- إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

4- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

5- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

حيثيات عقوبات السوبر المصري

إيقاف كهربا: سوء سلوك ومحاولة الاعتداء على الحكم وعبد الله جمعة لاعب الزمالك

إمام عاشور: اعتداء على وليد سليمان لاعب الأهلي بالشلوت

أحمد زاهر إداري الزمالك: اعتداء على 4 لاعبين من الأهلي

شيكابالا: سوء سلوك فقط كرد فعل على هتافات الجمهور ضده

عبد الله جمعة: استفزاز واستثارة جمهور الأهلي بعد السوبر

جونيور أجايي وياسر إبراهيم: استفزاز واستثارة جمهور الزمالك


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