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طاقم تحكيم القمة يصل اليوم القاهرة

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:13 م
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الصو
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يستقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، طاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد الزمالك، ضمن منافسات مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يصل طاقم التحكيم الليتواني، اليوم على أن يتم استقباله من قبل وفد خاص من أعضاء الجبلاية، لإنهاء إجراءات خروجه من المطار والتوجه إلى فندق الإقامة مباشرةً.

وكشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، عن تعين طاقم تحكيم ليتواني، لإدارة مباراة الأهلي ضد الزمالك، بالدوري الممتاز.

وأعلنت الجبلاية عن تعيين اللتواني جيديميناس ماسيكا "حكم ساحة"، على أن يعاونه كل من فيتوتاس سميكوس "مساعد أول"، كاسلوسكاس "مساعد ثان"، "دوناتاس رامساس "حكم رابع".

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على الأهلي، مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.
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