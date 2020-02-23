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وزير الطيران المدني يلتقي سفير دولة جيبوتي بالقاهرة

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:13 م
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بوابة الفجر
احمد رفعت صديق
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التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الأحد، بمكتبه السيد محمد ظهر حرسي سفير دولة جيبوتي بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال النقل الجوي والعمل على نقل الخبرات والتجارب المصرية في هذا المجال بمختلف أنشطته إلى دولة جيبوتي، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الإتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين وسبل التعاون بين شركة إير جيبوتي والشركة الوطنية مصر للطيران في مجالات الصيانة والخدمات الأرضية، كما تم دراسة فتح خط طيران مباشر، وكذا دراسة تشغيل رحلات شحن جوي بين البلدين.

وأكد منار على عمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين مصر وجيبوتي، وأن وزارة الطيران وشركاتها التابعة تسخر كافة إمكانياتها لتقديم كافة الدعم الفني والاستشاري للنهوض بقطاع الطيران بدولة جيبوتي الشقيقة، التي تعد من الأسواق الواعدة داخل القارة السمراء.

وأضاف وزير الطيران: أن الدولة المصرية تحرص على مدا وإصرار التعاون وتوطيد العلاقات مع جميع الأشقاء داخل القارة الأفريقية في شتى المجالات.

من جانبه أعرب السفير محمد حرسي، عن سعادته بهذا اللقاء الهام، الذي يأتي في ظل الإهتمام الكبير التي تحظى به جمهورية مصر العربية داخل دولة جيبوتي.

وأشاد بالتطور الكبير الذي لمسه داخل قطاع الطيران المدني المصري، الذي يعد من أهم الرواد في صناعة النقل الجوي الأفريقي، وتطلع السفير إلى المزيد من النجاحات والتعاون بين مصر وجيبوتي خلال الفترة المقبلة وبخاصة في مجال الطيران المدني.
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الكلمات المفتاحية

وزير الطيران المدني دولة جيبوتي بوابة الفجر الفجر الطيران المدني

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