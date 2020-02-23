"بترول بلاعيم" تحقق أعلى معدل لإنتاج الزيت منذ 3 أعوام

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع الجمعية العامة لشركة بترول بلاعيم لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2020/2021 والموازنة المعدلة لعام 2019/2020.









وخلال الاجتماع أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية الاستمرار فى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والتنمية لزيادة إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز لاستدامة توفير وتأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، والعمل على اتباع سياسات من شأنها تخفيض النفقات والمصروفات اللازمة لأعمال التنمية والتشغيل مع المحافظة على المعايير العالمية فى مجالات السلامة والصحة المهنية والمحافظة على البيئة.





وأشاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بما حققته شركة بتروبل فى مجال إنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام، وبرامج العمل التي تنفذها للإسراع بوضع المشروعات الجديدة على الإنتاج وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، وتحقيقها أعلى معايير السلامة والصحة المهنية فى المشروعات التى تنفذها.





ومن جانبه أوضح المهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل أنه تم تكثيف الأنشطة الاستكشافية في منطقة نيدوكو، وتم ربط البئر الجديد (شمال القرعة -1) على شبكة التسهيلات تمهيداً لوضعه على الإنتاج ، وتنفيذ مشروع مد الخط البحرى 18 بوصة من المنصة البحرية PP-2 إلى محطة المعالجة بمنطقة البتريكو، بالإضافة إلى مشروع زيادة سعة خزانات الزيت الخام ، كما تم تصميم وإنشاء محطة جديدة (سدرى 2020) وذلك لاستيعاب كميات الإنتاج من الاكتشاف الجديد (سدرى 36)، مشيراً إلى نجاح الشركة في الوصول إلى أعلى معدل إنتاج يومى من الزيت الخام بلغ 72 ألف برميل، ولم يتحقق منذ ثلاثة أعوام.





وأضاف أن الشركة وضعت موازنة مقترحة لعام 2020/2021 تبلغ حوالى 812 مليون دولار وذلك للاستمرار في ضخ مزيد من الاستثمارات لتكثيف الأنشطة الاستكشافية.



