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زيارة سرية لرئيس المخابرات الإسرائيلية إلى قطر

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:07 م
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المخابرات الإسرائيلية
المخابرات الإسرائيلية
وكالات
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زار رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، يوسي كوهين، وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش، اللواء هرتسي هليفي قطر سرا مطلع فبراير الجاري، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

 

وكشف زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، في تصريحات صحفية لموقع "واللا" الواسع الانتشار في إسرائيل، أن يوسي كوهين أجرى مباحثات مع كبار المسؤولين القطريين في مسعى إلى الوصول إلى صفقة مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

 

وطلب رئيس الموساد، من المسؤولين القطريين الاستمرار في تمويل حماس بغزة، خاصة أن المنحة القطرية تنتهي في مارس المقبل.

 

وقد أفاد موقع "واللا" العبري، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين رفضوا الكشف عن أسمائهم أن الاجتماع في الدوحة كان "جادا وعالي المستوى".

 

ومن جانبها أشارت صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية، إلى أن تصريحات ليبرمان تخرق أوامر الرقابة العسكرية الإسرائيلية التي تحظر نشر أنباء عن الزيارة، فيما قال حزبه إنه لم يكن يعلم بوجود أمر حظر نشر بهذا الشأن، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

 

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الكلمات المفتاحية

قطر زيارة سرية رئيس المخابرات الاسرائيلية اسرائيل

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