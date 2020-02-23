كتب سحر وشعوذة.. ضبط متهمين بإنشاء فضائيتين مخالفتين





وتبين من الفحص قيامهما بإنشاء وإدارة قناتين فضائيتين.





وبتفتيش مقر القناتين في حضورهما، تم ضبط الآتي: وحدة معالجة مركزية تستخدم في أعمال المونتاج - 2 جهاز لاب توب - 4 وحدة تخزين خارجية هارد ديسك - جهاز راوتر- 3 كاميرات تصوير محترفين مكوني استوديو تصوير كامل من دون ترخيص.





كما ضبط بحوزتهما ميكسر صوت، ومايك صوت، ومكوني استوديو صوت كامل من دون ترخيص، دفتر إيصالات سداد باسم الجمعية التي يرأس مجلس إدارتها المتهم الأول، 92345 جنيهًا، حصيلة إعلانات القناة وبيع المنتجات مجهولة المصدر المعروضة على شاشة القناة ولقاء القيام بأعمال السحر والشعوذة.



وبالفحص تبين أن جميع أجهزة الحاسب الآلي محمل عليها برامج تستخدم لإرسال المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية المشار إليها عبر الإنترنت بمراكز البث خارج البلاد، وكذا برامج مونتاج وبرامج للتحكم بخريطة البرامج التي تبث ومواعيد عرضها.





وتبين احتواء ملف بأحد برامج أجهزة الحاسب الآلي، على كتب ممنوع تداولها خاصة بجماعة الإخوان، وكذا كتب للسحر والشعوذة وإعلانات برقم هاتفه المحمول.

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، القبض على متهمين بإدارة وإنشاء قناتين فضائيتين، من دون ترخيص.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام شخص مقيم بالهرم الجيزة، سبق اتهامه في قضية تعدي ووضع يد، بإنشاء وإدارة إحدى القنوات متخذًا من إحدى الشقق السكنية المملوكة له، والكائنة بالهرم الجيزة، والكائن بها جمعية يرأس مجلس إدارتها (كستار)، مقرًا لبث وإدارة تلك القناة.وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة مقر القناة والتقابل مع مالكها وبصحبته مالك قناة فضائية، مقيم بالهرم الجيزة، سبق اتهامه في 7 قضايا "إنشاء قناة فضائية من دون ترخيص، تبديد، شيك.