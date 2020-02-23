استبعاد نجم الأهلي من حسابات المنتخب بسبب السوبر

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على استبعاد محمود كهربا لاعب الأهلي من معسكر الفراعنة خلال شهر مارس المقبل.





ويرى جهاز المنتخب بقيادة حسام البدري أن إيقاف كهربا لنهاية الموسم بسبب مباراة السوبر المصري يعني عدم جدوى ضمه لمعسكرمارس المقبل استعدادًا لخوض مباراتي توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.





عقوبات الأهلي والزمالك في السوبر المصري





1- إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الفريق حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.





2- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الفريق الأبيض 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.





3- إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.





4- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.





5- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.



















