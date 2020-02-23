مفاجآت مثيرة بشأن تشريح جثمان مايكل جاكسون

كشف تقرير نشرته جريدة ميرور البريطانية، تفاصيل جديدة فيما يخص تشريح جثة أسطورة الغناء العالمي مايكل جاكسون، حيث قيل إن جثته كانت بها العديد من الندوب في أماكن متفرقة.





وبحسب الجريدة فإن مايكل جاكسون، كان مصابا بجروح في الذراعين والفخذين والكتفين، يعتقد أنها ناجمة عن حقن مسكنات الألم.





وتبين أيضا وجود آثار واضحة للعديد من جراحات التجميل التي خضع لها جاكسون على مر السنين، بالإضافة إلى ندبتين جراحيتين خلف أذنيه وندوب أخرى على جانبي الأنف.





وأوضح التقرير وجود ندوب في قاعدة عنقه وعلى ذراعيه ومعصميه، استنتج الأطباء فيما بعد أنها ناجمة عن العمليات التي قام بها.





وأظهر التشريح أيضا أن شفتيه باللون الوردي الدائم ناتجة عن وشم تجميلي، جنبا إلى جنب مع الحاجبين بالوشم الأسود بالإضافة إلى وشم أسود ذي شكل غريب في فروة رأسه.





وكانت ركبتا ملك البوب مصابتين برضوض بجانب جروح في ظهره، ما يشير إلى تعرضه للسقوط قبل وفاته.





وكشف التشريح أن شعر مايكل جاكسون كان مستعارا، حيث أن ملك البوب قبل وفاته كان أصلع تماما باستثناء بقع من الشعر على فروة رأسه.