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"كورونا" في إيران.. ارتفاع حالات الوفاة وتعطيل المصالح العامة

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:43 ص
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بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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بعد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد من الصين، إلى معظم دول العالم، حيث امتد إلى إيران، لتسجل 5 وفيات و28 شخص مصاب، وسط أنباء عن فترة حضانة للفيروس تصل إلى 27 يوما.

الوفيات في إيران
ارتفعت حالات الوفيات في إيران بفيروس كورونا المستجد، إلى 5 أشخاص وبلغت حالات الإصابة المؤكدة 28 شخصا أغلبهم فى مدينة قم جنوب العاصمة طهران.

تعليق الرحلات الدينية
ونظرا لانتشار فيروس كورونا القاتل، علقت إيران الرحلات الدينية وزيارة الأماكن المقدسة مع العراق بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد وفقا لوكالة فارس، وامتدت حالات الاشتباه في إيران بالإصابة بالفيروس القاتل إلى المسئولين.

تعطيل الدراسة
وأعلنت السلطات الإيرانية، تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات، في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران، تجنبا لانتشار العدوى، وذلك على خلفية مصرع أشخاص مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد قيانوش جيهانبور، مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية، بوفاة 6 أشخاص وضعوا في وقت سابق تحت الحجر الصحي بعد شكواهما من التهاب رئوي.

تعقيم وسائل النقل
بينما قامت السلطات الإيرانية، بعملية تعقيم، لوسائل النقل العام في العاصمة طهران، وسط هلع بين الإيرانيين من فيروس كورونا المستجد، الذي حصد حتى الآن 5 حالات، وبلغت عدد الإصابات المؤكدة 28 حالة.

إغلاق جامعات طهران
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أنه تم إغلاق جامعات طهران وعدد من المحافظات بسبب فيروس كورونا. 

وكان رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، قد وجه بتفويض الجهات المعنية بقرار تمديد إيقاف استقبال الوافدين من إيران كأحد الإجراءات للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

بينما أعلنت الكويت، عن إجلاء مواطنيها من إيران، فهناك 5 طائرات ستصل اليوم من إيران، على متنها نحو 700 مواطن كويتي.

 وخصص مطار الشيخ سعد للركاب العائدين من إيران، ومُنع هبوط الطائرات التي تقلهم في المطارات الأخرى حتى لا يؤثر ذلك على المسافرين والقادمين.

وتقرر أن يكون عدد القادمين في أول رحلة يتحاوز الـ120 راكبا، وأنه سيتم إنزالهم فور وصولهم ونقلهم إلى حافلات ومن ثم إلى مبنى خاص في مطار الكويت تم تخصيصه كمركز للحجر الصحي.


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