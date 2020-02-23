8 قطاعات تقود بورصة الكويت للتراجع مع بداية تعاملات اليوم





بورصة الكويت





إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها قطاع التأمين ، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% خاسرا 21.430 نقطة ليصل إلى مستوى 6167.18 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% خاسراً 21.080 نقطة ليصل إلى مستوى 6850.20 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.44% خاسراً 21.2 نقطة ليصل إلى مستوى 4815.04 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.36%، خاسرا 17.850 ليصل إلى مستوى 4944.41 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على عدد 98.7 مليون سهم بقيمة 15.6 مليون دينار كويتى عبر 4507 صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 3.04%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.66%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.76%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.72%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.34%.





وجاء سهم "شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت ، بارتفاع نسبته 8.99%، تلاه شركة المصالح العقارية بنسبة 6.51%، ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 6.34%، فيما تصدر سهم "شركة أسمنت الخليج" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.62% ثم شركة مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 9.73%، ثم شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 9.09%.