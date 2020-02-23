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عاجل.. رفض طعن رئيس مصلحة الجمارك المتهم بالرشوة

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:42 ص
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محكمة
محكمة
طارق حافظ
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قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برفض طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبد العظيم، وتأييد معاقبته بالسجن المشدد في قضية "رشوة رئيس مصلحة الجمارك ببورسعيد".

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، قضت في أبريل الماضي، بمعاقبة جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه، وبراءة باقي المتهمين بالقضية.

وتعود أحداث القضية رقم 4375 لسنة لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد المقيدة برقم 1316 لسنة 2018 كلي بورسعيد والتي كشفها ضباط الرقابة الإدارية وانتهت تحقيقات المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لتوجيه الاتهامات لكل من رئيس مصلحة الجمارك السابق و7 متهمين آخرين‎.

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