انطلاق فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن أمراض السمنة بالشرقية

دشن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض السمنة، وسوء التغذية "الأنيميا" لطلبة مدارس المرحلة الإبتدائية بمدارس الحضر، وقام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ببدء فاعليات المبادرة الرئاسية بمدارس الريف بمحافظة الشرقية، من مدرسة الإثرية للتعليم الأساسي بقرية بني عامر مركز الزقازيق، بحضور رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية.





وأوضح الدكتور هشام مسعود: أن المبادرة الرئاسية تستهدف الكشف المبكر عن أمراض السمنة وسوء التغذية"الأنيميا"، لعدد مليون، ٣٧ ألف طالبا بمدارس محافظة الشرقية، منهم ٧٤٥ ألف طالب بمدارس الريف، ٢٩٢ طالب بمدارس الحضر.





وأشار إلى أن عدد الفرق الطبية بمدارس الريف يبلغ ١٨٦ فرقة مدربة، تقوم بتغطية ١٥٢٩ مدرسة بالريف، مشيرًا إلى أن الفرق تعمل وفق خطة عمل محددة، وتم التدريب عليها، من خلال عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة.



